Донецк, 25 мая, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся минометному обмену со стороны киевских боевиков. Об этом 25 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Миномётный огонь

Отмечается, что обстрел Гольмовского со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 10:15 (совпадает с мск) и во время него по населенному пункту было выпущено пять мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что российские ракетные войска и артиллерия поразили 51 пункт управления ВСУ.