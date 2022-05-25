Уфа, 25 мая, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Двух жителей Башкирии осудили за хищение средств дольщиков на сумму более 355 млн рублей. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Zakonrf.info За решеткой

В суде было установлено, что фигуранты уголовного дела, занимая должности руководителя ООО «БашСтройКомплект» и председателя правления ЖСК «Цветы Башкортостана», с сентября 2011 года по август 2018 года заключили со 185 юридическими и физическими лицами договоры соинвестирования, паенакопления, инвестирования для возведения многоквартирных жилых домов в Уфе в поселке «Цветы Башкирии» и по ул. Баландина.

«Для привлечения клиентов коммерсанты создавали видимость активного строительства объектов, убеждали клиентов о наличии полного пакета надлежаще оформленных разрешительных документов и своевременности завершения строительства жилых домов. Между тем обвиняемые свои обязательства по предоставлению жилых помещений не исполнили, денежные средства не вернули», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что в результате гражданам и юр. лицам был причинен ущерб на сумму более 355 млн рублей, этими средствами обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину подсудимые не признали.

Суд приговорил их к 10 и 12 годам колонии общего режима. Фигуранты дела были взяты под стражу в зале суда.