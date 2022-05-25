Москва, , 12:03 — REGNUM Цеха завода «Мотор Сич» уничтожены высокоточным ударом ВС РФ в ходе спецоперации на Украине. Об этом 25 мая сообщили в Министерстве обороны России.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов», — заявил в ходе очередного брифинга официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также рассказал о поражении подразделений резерва украинских войск около железнодорожной станции Покровское.

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