История вопроса

В конце мая каждого года школы России единым порывом отмечают последний звонок, который знаменует завершение обучения для 9-х и 11-х классов.



Символом праздника, а в эти дни во многих городах проходят праздничные мероприятия городского масштаба, стали белые банты.



Но и этот праздник не обходится без скандалов. В 2019 году выпускники одной из школ Владивостока стали фигурантами одного из них в связи с тем, что устроили маскарад в костюмах для БДСМ и нарядах, похожих на форму полиции. После появления в интернете видео была начата проверка.

