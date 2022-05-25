Благовещенск, , 12:02 — REGNUM ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» 25 мая разместило на портале госзакупок извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме для определения подрядчика на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция аэропортового комплекса г. Зея, Амурская область». Начальная максимальная цена контракта составляет 509 786 654,44 рубля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ВПП Донор

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Реконструкция аэропорта финансируется полностью из федерального бюджета. Заказчик готов выплатить аванс в размере 51% от цены контракта.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до 10 июня, а 16 июня будут подведены итоги и определен подрядчик.

Все работы по реконструкции аэропорта должны быть выполнены в срок до 10 декабря 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, один миллиард рублей будет выделен на реконструкцию инфраструктуры аэропорта Орла «Южный», соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.