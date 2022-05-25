* Талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 25 мая, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Панджшер заявляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заблокировали проведение кампании от полиомиелита. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По данным источников, силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 24 мая не разрешили медицинским работникам реализовать программу вакцинации против полиомиелита в ряде уездов провинции. По данным собеседников издания, один из медработников был жестоко избит талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Анаба.

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Источники сообщили СМИ, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разорвали письмо талибского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) губернатора Панджшера и потребовали от медработников покинуть провинцию. Но эти утверждения были опровергнуты местным офисом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере.

Общенациональная кампания по вакцинации от полиомиелита в Афганистане была начата Организацией Объединённых Наций 23 мая. В ходе кампании должны быть вакцинированы 9,9 миллиона детей в возрасте до пяти лет.