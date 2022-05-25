Вашингтон, 25 мая, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Разработчики Twitch работают над тем, чтобы сделать уведомления о блокировке более конкретными. Об этом Washington Post рассказала Анджела Хессион, вице-президент Twitch по доверию и безопасности.

Gage Skidmore Twitch

Как отмечает издание, на платформе на протяжении нескольких лет существует проблема, когда стримеры искренне не знают, за что их отправили в бан на Twitch. «Безопасность — это путешествие, и это главный вопрос нашего сообщества. Поэтому мы ищем способ, как мы можем добавить больше деталей, чтобы люди могли их понять, например, само видео. Это то, над чем мы определенно работаем», — рассказала Анджела Хессион.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура США проверит Twitch и Discord. Такое решение было принято после того, как появилась версия, что 18-летний Пейтон Гендрон, 14 мая 2022 года убивший 10 человек в супермаркете Буффало, обсуждал свои намерения и действия с пользователями вышеупомянутых платформ.