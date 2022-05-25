Джакарта, 25 мая, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии подтвердило, что в этом году не планируется визит Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека в Индонезию, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

«Это никоим образом не связано с рамками расследования или миссией по установлению фактов. Пока наши отношения с комитетом ООН по правам человека очень хорошие», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

На сессии совета ООН по правам человека, проходившей с 28 марта по 1 апреля 2022 года, ситуация в Индонезии и нарушение прав человека в Папуа не обсуждались.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо оценил возвращение граждан в города после праздника Курбан-байрам.

Читайте также: Глава Индонезии: всплеска случаев заражения коронавирусом не наблюдается