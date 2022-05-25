Ставрополь, , 11:59 — REGNUM В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника полиции краевого управления МВД. Он попался на получении взяток от подчиненных, сообщили 25 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Взятка

Сотрудниками МВД и ФСБ установлены три факта взяточничества, которые произошли в 2018–2019 годах. Сумма взяток каждый раз составляла 20 тыс. рублей. В рамках уголовного дела в доме у подозреваемого проведены обыски и выемки вещественных доказательств.

«Подозреваемый получил от трех сотрудников территориальных органов полиции денежные средства в размере 20 тысяч рублей от каждого за положительное решение вопроса о направлении их в служебную командировку. Общая сумма взятки составила 60 тысяч рублей», — сообщили подробности дела в СК по региону.

Кроме экс-заместителя начальника полиции ГУ МВД на Ставрополье, в аналогичном преступлении подозревается бывший инспектор по особым поручениям отдела по взаимодействию с территориальными органами МВД России, прилегающих к административной границе края. Он также получил 20 тыс. рублей.