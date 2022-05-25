Донецк, , 11:58 — REGNUM С начала эскалации ситуации в Донбассе 17 февраля киевские боевики выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в ходе более чем 3,2 тыс. обстрелов в общей сложности свыше 30 тысячи боеприпасов. Об этом 25 мая сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«За 98 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 3229 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 2936. Всего противником выпущено 30 170 боеприпасов различного калибра», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в это число входит 28 ракет из оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка-У», 11 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-30 «Смерч», 27 ракет из РСЗО БМ-27 «Ураган» и 4913 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день войска Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР) при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободили от киевских боевиков в общей сложности 219 населенных пунктов.