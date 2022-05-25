Стокгольм, , 11:58 — REGNUM Представители шведской игровой студии Stunlock признались, что невероятный успех игры V Rising стал для них полной неожиданностью. Об этом 25 мая сообщает портал Kotaku.

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Автор издания Люк Планкетт заявил о готовности поспорить на тему того, что до момента релиза об игре V Rising почти никто не слышал, что не помешало ей за неделю разойтись тиражом более 500 тыс. копий. Когда журналисты портала IGN связались с разработчиками, выяснилось, что произошедшее удивило их не меньше остальных.

«Я абсолютно не ожидал такого количества людей, — сказал журналистам представитель Stunlock Джереми Филдинг, — я не думаю, что кто-то ожидал, что он (успех игры — ИА REGNUM) будет таким большим».

Напомним, релиз V Rising в формате раннего доступа состоялся в Steam 18 мая 2022 года. Эта мультижанровая игра с механиками выживания предлагает геймерам выступить в роли проснувшегося от векового сна вампира, которому нужно вернуть былое могущество. Ранее Stunlock пообещала добавить в игру офлайн-режим, который был заявлен на странице проекта, но не функционировал на момент появления игры в Steam.

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