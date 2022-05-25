Москва, 25 мая, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Московской области транспортные компании собрали и уже оправили порядка 10 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

AF.mil Гуманитарная помощь

Парию гуманитарного груза собирали порядка 30 подмосковных перевозчиков, в том числе из Дмитрова, Коломны, Сергиева Посада и Подольска.

Фура с предметами одежды, обуви, средствами личной гигиены и продуктами питания отправилась из Подмосковья на Донбасс 24 мая.

С начала спецоперации дорожно-транспортный комплекс области собрал порядка 15 тонн гуманитарной помощи с предметами первой необходимости жителям Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия собрала для жителей Донбасса и Украины ещё более 23 тыс. тонн гуманитарной помощи.

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