Москва, , 11:57 — REGNUM Болонская система образования негативно влияла на подготовку кадров в России. Об этом 25 мая заявила психолог, эксперт движения «Сильная Россия» Ирина Несивкина.

Эксперт поддержала слова министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, который заявил, что Болонская система образования себя изжила и стране пора отказываться от неё.

«Это очень правильный и своевременный шаг — выйти из Болонской системы образования и перейти к своему, лучшему в мире, опыту подготовки кадров и специалистов. Взять западную модель было большой ошибкой. Но мы приняли этот западный курс», — сказала Несивкина.

По её словам, модель подготовки кадров нужно приводить в соответствие с современными запросами экономики и с опорой на опыт прошлого.

«Мы явились донорами мозга для всех стран Запада. Утечка наших гениальных кадров была колоссальной. Но страна имеет генетически очень мощный интеллектуальный потенциал. Мы очень сильно с точки зрения образования откатились назад, приняв не свойственную нам модель. Сейчас важно это все настроить — подготовку кадров и дать условия развития этих подготовленных кадров в сфере экономики», — отметила эксперт.

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