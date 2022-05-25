Мурманск, 25 мая, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Трех мурманских девятиклассников удалили с экзамена по математике из-за нарушений, сообщает региональное министерство образования.

ЕГЭ

Экзамен по математике проводился 23 и 24 мая, его сдавали семь тысяч школьников. Всего в регионе работал 51 пункт приема экзамена.

«Специальное программное обеспечение позволяет вести видеозапись и передавать ее в режиме реального времени на портал Смотри. ОГЭ. Весь видеоматериал сохраняется, и его можно посмотреть в любое время. Такое решение нужно для того, чтобы исключить все возможные нарушения процедуры экзамена», — пояснила глава минобра Диана Кузнецова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии на всех пунктах сдачи ЕГЭ будут глушить сигналы сотовой связи.