Барнаул, 25 мая, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает улучшаться. По состоянию на 25 мая, судя по данным оперштаба региона, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (268 395 человек, +66 за сутки) выздоровели 258 783 человек (+68 за сутки). Также известно, что за всё время в крае погибли 8637 пациентов с коронавирусом, хотя по состоянию на 30 апреля общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек. За сутки новых смертей не зарегистрировано.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Проходят лечение 975 (-2 за сутки). Число тестирований возросло с 5278 до 5792 (+514 за сутки).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 886 (+10 за сутки) и 218 069 (+50 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 56 (-3 за сутки). Из них 26 подключены к аппарату ИВЛ (+3 за сутки).

Также на Алтае выявлено уже 41 023 зараженных коронавирусом среди детей (+20 за сутки).

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