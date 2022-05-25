Москва, 25 мая, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В ближайшее время стоит ждать очередного снижения ключевой ставки Центрального банка РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявила декан юридического факультета финансового университета при правительстве РФ Гульнара Ручкина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Да, безусловно, — сказала она, отвечая на вопрос, продолжит ли Банк России уменьшать величину ключевой ставки. — ЦБ РФ постепенно снижает ключевую ставку и продолжит дальнейшую политику по ее снижению до конца 2022 года благодаря существенному замедлению инфляции».

Как пояснила экономист, причинами снижения ключевой ставки является замедление после пиковых значений первой половины марта 2022 года текущих темпов роста потребительских цен.

«Кроме того, этому способствовало снижение инфляции, связанное с укреплением рубля и охлаждением потребительской активности», — добавила Ручкина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что Банк России объявил внеплановое заседание совета директоров на 26 мая, чтобы принять решение об очередном снижении ключевой ставки.