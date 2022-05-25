Иркутск, , 11:54 — REGNUM За прошедшие сутки, 24 мая, в Иркутской области произошло 27 техногенных пожаров, сообщает телеграмм-канал регионального ГУ МЧС РФ. По предварительным данным, 20 пожаров случилось по причине неосторожного обращения с огнём.

Дорога в Иркутской области Правительство Иркутской области

С начала года на территории Иркутской области зарегистрировано уже более 3 тысяч пожаров. Это на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На пожарах погибли 92 человека, 86 человек получили травмы.

«Ежедневно половину пожаров составляют случаи горения сухой растительности и мусора. Все эти пожары создают угрозу для населенных пунктов и садоводств. В связи с ухудшением пожарной обстановки в Прибайкалье действует особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на использование источников открытого огня», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области за минувшие сутки, 24 мая, ликвидированы девять пожаров на площади 9264,3 га. Действующих осталось шесть очагов на площади 97 га.

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