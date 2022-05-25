пос. Кетченеры, Калмыкия, , 11:54 — REGNUM Прокурора Калмыкии начала проверку после крупной коммунальной аварии, которая оставила жителей посёлка Кетченеры без воды. Причиной порыва стало ветхое состояние коммуникаций. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 25 мая.

Кран без воды trestletech

Прокуратура Кетченеровского района проводит проверку на предмет соблюдения действующего законодательства уполномоченными органами и организациями. Так, установлено, что порыв асбестовой трубы диаметром 190 мм на магистральной линии водоснабжения случился 24 мая вследствие высокой изношенности.

«Вследствие аварии прекращена подача воды на девяти улицах, не обеспечено водоснабжение 498 домов, 998 граждан. В настоящее время работниками коммунальной службы проводятся ремонтные работы по устранению прорыва. Организован подвоз воды населению и социальным объектам. Планируемая дата восстановления водоснабжения — 26 мая 2022 года», — уточнили в ведомстве.

В адрес директора МУП «Кетченеровский водоканал» внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Прокуратура взяла на контроль ход ликвидации коммунальной аварии. По итогам проверки будет дана правовая оценка и приняты меры прокурорского реагирования.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 3,4 тыс. жителей Калмыкии остались без воды из-за аварии