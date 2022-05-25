Красноярск, 25 мая, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В центральных районах Красноярского края 26–28 мая будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Красноярска, ссылаясь на информацию Среднесибирского УГМС.

hansbenn Пожар

Красноярцев предупредили о высоком риске возникновения очагов природных пожаров. Специалисты напоминают о запрете разведения открытого огня. Нельзя сжигать отходы и мусор, проводить пожароопасные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске и в Красноярском крае продолжает действовать особый противопожарный режим.