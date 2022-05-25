Москва, , 11:53 — REGNUM Российские ракетные войска и артиллерия поразили 51 пункт управления ВСУ, заявил 25 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Артиллерия, залп

«Ракетными войсками и артиллерией поражен 51 пункт управления ВСУ, 385 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях», — сказал он на брифинге.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 178 самолетов, 126 вертолетов, 1006 беспилотных летательных аппаратов, 322 зенитных ракетных комплекса, 3258 танков и других боевых бронированных машин, 430 установок реактивных систем залпового огня, 1671 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3155 единиц специальной военной автомобильной техники.