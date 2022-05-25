Воронеж, 25 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Высокий уровень террористической опасности, действующий на территории Россошанского и Кантемировского районов Воронежской области, будет отменён с 26 мая. Об этом сообщил аппарат антитеррористической комиссии региона.

Kremlin.ru Александр Гусев

«Решением председателя антитеррористической комиссии Воронежской области, губернатора Воронежской области Александра Гусева ранее установленный на территории Россошанского и Кантемировского муниципальных районов Воронежской области высокий («желтый») уровень террористической опасности отменен с 00:00 26.05.2022», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, жёлтый уровень террористической опасности в приграничных с Украиной районах Воронежской области действует с 11 апреля. Добавим, что власти Белгородской, Курской и Брянской областей ранее продлили уровень высокой террористической опасности в регионах ещё на две недели.