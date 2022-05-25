Сеул, 25 мая, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Министр объединения Южной Кореи Квон Ён Сэ осудил недавний запуск северокорейских ракет. Об это министр заявил 25 мая в ходе семинара по сотрудничеству в борьбе с COVID-19, состоявшегося в Национальном собрании (парламенте).

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Квон отметил, что запуск трех ракет представляет серьезную угрозу региональному миру и безопасности, а также призвал КНДР «сменить курс».

«Северная Корея ничего не выиграет от этого. Напротив, она испытает ещё большие неудобства из-за этих провокаций», — сообщил министр объединения.

Представитель Южной Кореи также выразил сожаление в связи с тем, что Пхеньян продолжает хранить молчание по поводу предложения Сеула по оказанию помощи в борьбе с COVID-19.

«Северная Корея должна немедленно прекратить провокации, чтобы не изолировать страну ещё больше и не попасть в ловушку санкций, и выбрать путь диалога и дипломатии», — добавил Квон Ён Сэ.