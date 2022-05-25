Москва, 25 мая, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Для решения проблем с продовольствием необходим комплексный подход. Об этом 25 мая заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и российские финансовые транзакции. А также требует разминирования со стороны Украины всех портов, где стоят корабли», — пояснил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Руденко подчеркнул, что Москва готова к диалогу со всеми заинтересованными сторонами для решения проблем с продовольствием.

»Российская сторона всегда готова к диалогу со всеми, кто стремится к мирному решению всех проблем», — отметил дипломат.

Замглавы МИД РФ добавил, что «оставляет на совести» главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен её заявления об использовании Москвой проблемы продовольственной безопасности в качестве оружия.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Минэкономразвития России Максим Решетников ранее подчеркнул, что Россия остаётся ответственным участником мировых продовольственных и энергетических рынков и намерена и впредь добросовестно выполнять свои обязательства по экспортным контрактам.

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