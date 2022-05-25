Вологда, 25 мая, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Вологодской области главы муниципалитетов, которые были замечены в коррупции, лишили доплат к пенсии. Соответствующий законопроект приняли депутаты регионального Заксобрания.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Согласно документу, доплата к пенсии не может быть установлена либо прекращается в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда за совершение в период замещения должности главы муниципального образования преступления против интересов госслужбы. Речь идет о злоупотреблении или превышении должностных полномочий, получении взятки, служебном подлоге и других преступлениях.

Инициатором законопроекта стала региональная прокуратура. По данным ведомства, за последние годы имело место несколько фактов привлечения замещавших глав граждан к уголовной ответственности.

«Предлагаемые законодательные нормы, в свою очередь, будут способствовать профилактике такой противоправной деятельности и реализации на территории региона единой государственной политики в области противодействия коррупции», — отметил прокурор области Андрей Тимошичев.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы вологодского губернатора выросли на 3,7 млн рублей.