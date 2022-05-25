Омск, , 11:48 — REGNUM За сутки из-за действий мошенников омские пенсионеры лишились 1,5 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM 25 мая в УМВД по Омской области, злоумышленники действовали по схеме «родственник попал в ДТП».

Телефонный мошенник U.S. Marine Corps

89-летняя и 82-летние пенсионерки отдали курьерам по 100 тысяч рублей. 81-летняя жительница Советского округа Омска лишилась 800 тысяч рублей, 71-летний мужчина — 500 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.

Добавим, всего за прошедшие сутки в омскую полицию поступило 1238 сообщений о преступлениях и происшествиях. Возбуждено 64 уголовных дела, 27 из которых раскрыты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области полицейские раскрыли мошенничество, совершённое под предлогом аренды оборудования для съёмок кинофильма.

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