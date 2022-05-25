Лондон, , 11:48 — REGNUM Вывод британских войск из Афганистана стал «катастрофой и предательством союзников, из-за чего интересам Великобритании на долгие годы будет нанесен ущерб», сообщает 24 мая The Spectator.

Годфрид Схалкен. Предательство Иуды (фрагмент)

Такую оценку выводу войск страной из Афганистана дали авторы подготовленного британским правительством доклада, с которым ознакомился корреспондент издания. В 66-страничном отчете говорится, что афганские союзники и британские солдаты были «полностью разочарованы значительными просчетами руководства» во время эвакуации в августе прошлого года афганских переводчиков и других лиц, которые работали вместе с британскими войсками на протяжении более 20 лет.

Межпартийное расследование показало, что «неумелая организация» эвакуации, в ходе которой боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) быстро захватили страну, с большой долей вероятности была чревата значительными жертвами. В связи с этим авторы доклада обратили внимание на то, что главный государственный служащий Министерства иностранных дел (FCDO) сэр Филип Бартон теперь должен рассмотреть вопрос об отставке.

Издание приводит ряд наиболее вопиющих выводов, которые сделали авторы доклада. Прежде всего, они отметили «отсутствие какого-либо планирования» эвакуации.

«Отсутствие планирования эвакуации является постоянной темой всего доклада, от неспособности правительства Великобритании предсказать скорость захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до его полной неспособности сформировать или отреагировать на решение Вашингтона о выводе войск, несмотря на то, что о нем было сказано за 18 месяцев», — указало издание.

Авторы доклада также указали на просчеты отдельных официальных лиц британского правительства, в том числе премьер-министра Бориса Джонсона, министра иностранных дел Великобритании Филипа Бартона, заместителя британского премьер-министра Доминик Рааб. В частности, в докладе есть указания на то, что Джонсон был причастен к скандальной операции «Ковчег» — эвакуации сотрудников приюта для животных Nowzad вместе с содержащимися там животными при том, что не все переводчики и другие граждане Афганистана, которые помогали оккупационным войскам, были вывезены к тому времени.

Кроме того, авторы указали на то, что вывод войск из Афганистана мог послужить поводом для начала специальной военной операции на Украине.