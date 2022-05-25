Магадан, , 12:17 — REGNUM В Магаданской области в рамках национального проекта «Культура» в этом году музеи отремонтируют, в них появятся интерактивные карты, программы и другое современное оборудование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

Музей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Всего в Магаданской области работают пять музеев. Три из них муниципальные — это музейный комплекс Магадана, Ольский краеведческий музей и районный краеведческий музей посёлка Эвенск. Ещё два музея региона носят статус государственного — это Магаданский областной краеведческий музей и Сеймчанский краеведческий музей. Фонды музеев насчитывают более 320 тысяч предметов. Только за 2021 год музеи организовали 77 выставок, приняли более 25 тысяч посетителей.

Так, краеведческие музеи Олы и Эвенска получат новые оборудование, а в музее поселка Ола сделают ремонт. Ещё один важный проект музейного профиля этого года — реновация городского краеведческого музея 1934 года постройки.

По словам председателя общественного совета проекта «Культура малой Родины» Людмилы Горлачевой, качественные изменения сферы культуры видят и посетители, и конечно, сотрудники. В Магаданской области находят воплощение интересные проекты, меняется содержание и формы мероприятий. За четыре года реализации нацпроекта «Культура» в регионе провели большую работу по ремонту и оснащению домов культуры, детских школ искусств, созданию модельных библиотек.

«Планы на 2022 год значительные — продолжается строительство Центра культурного развития в Магадане, будут созданы две модельные библиотеки, отремонтированы три дома культуры и четыре детских школы искусств. Все положительные перемены сферы культуры региона были бы невозможны без поддержки федерального центра, — своевременных инициатив руководства страны, направленных на популяризацию и развитие культурного капитала России и Магаданской области», — считает Людмила Горлачева.

Как сообщало ИА REGNUM в Мурманский областной краеведческий музей закупает трех роботов.