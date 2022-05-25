Барнаул, , 11:47 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю 25 мая известило о существенном изменении погодных условий с 25 по 29 мая. В этот период местами в регионе ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°C и выше.

Алтайски край © Светлана Шаповалова

Алтайские спасатели напоминают правила безопасности в условиях сильной жары: не находитесь долго на солнце, прячьтесь в тень; носите светлую одежду и головной убор; пейте больше воды.

Как сообщало ИА REGNUM, жара и дожди пришли в Алтайский край ещё в начале мая 2022 года. После небольшого похолодания аномальная температура воздуха вновь достигает +30°C.

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