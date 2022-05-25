Пятигорск, Ставропольский край, , 11:46 — REGNUM В Ставропольском крае организована проверка прокуратуры по информации о ненадлежащем содержании животных в зоопарке города Пятигорска. О том, в каких условиях находятся животные, сообщила одна из посетительниц. Прокуратура отреагировала, начав проверку соблюдения требований федерального законодательства об ответственном обращении с животными, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Обезьяны в зоопарке

«24 мая в ходе мониторинга прокуратурой края в сети интернет выявлена информация о ненадлежащем содержании животных в зоопарке, расположенном в парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова г. Пятигорска. По указанию аппарата прокуратуры края прокуратура города Пятигорска организовала проверку», — сообщили в надзорном ведомстве, пообещав принять меры реагирования в случае выявления нарушений.

Ранее одна из посетительниц зоопарка обратилась в прокуратуру в своем посте в соцсети с просьбой проверить зоопарк, в котором животные страдают от неухоженности и условий содержания.

«Зоопарк частный? В аренде? Если у арендатора нет ресурсов на содержание, но есть ресурсы платить мэрии муниципалитета аренду, является ли это основанием так мучать бедных животных? Может, стоит предпринять меры прокурорского реагирования и выехать с проверкой? Например, чтобы понять, на что опирался Россельхознадзор г. Пятигорск, лицензируя данный зоопарк» — написала посетительница.