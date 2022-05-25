Ереван, 25 мая, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Военнослужащего вооруженных сил Армении обвинили в шпионаже. Об том 25 мая сообщает пресс-служба Службы национальной безопасности Армении.

Василий Верещагин. Шпион. 1901

По версии следователей, обвиняемый якобы был завербован через соцсети и собирал секретные данные, которые потом переправлял через мессенджер представителю иностранной спецслужбы. Военнослужащего обвиняют в передаче данных о расположении боевой позиции и численности сил, которые её обороняют.

«Он посредством шпионажа совершил государственную измену в ущерб территориальной неприкосновенности и внешней безопасности Армении, за что банковским переводом получил от спецслужбы иностранного государства оплату в размере $200», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что обвиняемый был арестован и признался в преступлении. Также были найдены доказательства его деятельности.