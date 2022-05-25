Джакарта, , 11:45 — REGNUM Министр инвестиций Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что национальный проект строительства новой столицы обсуждался на встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе (Швейцария), сообщает Antara.

Индонезия (сс) Prayitno

Министр признал, что до сих пор не было заключено никакого инвестиционного соглашения. Но есть заинтересованность со стороны деловых людей во встрече, связанной со строительством новой столицы Индонезии, которая уже получила название «Нусантара».

Индонезия не упустила возможности рассказать всему миру об успехах в борьбе с пандемией, возрождении экономики к экологически чистой инвестиционной политике.

«Если есть что-то подходящее для нас, чтобы построить новый бизнес, мы забираем это домой», — заявил министр инвестиций Бахлил Лихадалия.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии изложил четыре концепции устойчивости к рискам стихийных бедствий в мире в своем выступлении на 7-й Глобальной платформе по снижению риска бедствий на Бали 25 мая.

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