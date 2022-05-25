Уфа, , 11:47 — REGNUM Сотрудника университета обвинили в мошенничестве в Башкирии. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Мошенничество 50.мвд.рф

По версии следствия, зимой 2017 года обвиняемая доцент кафедры математического моделирования Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета предложила координатору факультета математики и информационных технологий найти студентов, которые был хотели получить материальную поддержку, при этом часть суммы нужно будет отдать преподавателю.

В материалах дела указано, что в итоге 14 студентов, которые фактически не имели права на получение выплаты, получили свыше 56 тысяч рублей, из которых порядка 31 тысяч рублей передали обвиняемой.

Следователи считают, что полученные деньги обвиняемая потратила на свои нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Свою вину обвиняемая не признала. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.