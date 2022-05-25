Депутат предложил организовать в Новосибирске доску позора
Новосибирск, 25 мая, 2022, 11:46 — ИА Регнум. На сессии горсовета Новосибирска сегодня, 25 мая, депутат Александр Бурмистров (КПРФ) предложил сделать доску позора. На ней он хочет отмечать «граждан, которые проявляют к городу неуважение».
Совет депутатов Новосибирска
Сессия Горсовета Новосибирска
«Будет ли соответствовать закону формат публичной оценки депутатами, которым могли бы отмечать граждан, которые проявляют к городу неуважение. Доску позора сделать или что-то ещё», — заявил Бурмистров.
В качестве первых претендентов он назвал представителей генподрядчика строительства четвёртого моста через Обь, которые не пришли на сессию.
Начальник управления по правовым и экономическим вопросам в горсовете Ольга Кондратенко сообщила, что таких прецедентов ещё не было.