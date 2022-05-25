Новосибирск, 25 мая, 2022, 11:46 — ИА Регнум. На сессии горсовета Новосибирска сегодня, 25 мая, депутат Александр Бурмистров (КПРФ) предложил сделать доску позора. На ней он хочет отмечать «граждан, которые проявляют к городу неуважение».

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«Будет ли соответствовать закону формат публичной оценки депутатами, которым могли бы отмечать граждан, которые проявляют к городу неуважение. Доску позора сделать или что-то ещё», — заявил Бурмистров.

В качестве первых претендентов он назвал представителей генподрядчика строительства четвёртого моста через Обь, которые не пришли на сессию.

Начальник управления по правовым и экономическим вопросам в горсовете Ольга Кондратенко сообщила, что таких прецедентов ещё не было.