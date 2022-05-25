Москва, 25 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В лесах Московской области в мае 2022 года приведены в порядок 71 место боевой славы — захоронения, могилы, памятники и мемориалы, посвященные памяти погибших в Великую Отечественную войну солдат, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник погибшим солдатам

На местами боевой славы шефствуют лесничества региона. Они очищают прилегающую к памятникам территорию от сухой листвы и мелкого мусора, распиливают и убирают сухостой, красят ограды и обелиски.

Больше всего таких мест расположено на западе Подмосковья, там, где шли ожесточенные бои за Москву — под Звенигородом, Волоколамском, Можайском, Истрой и Наро-Фоминском. Всего на землях лесного фонда области расположены 84 мест памяти.

Как сообщало ИА REGNUM, главе Ростуризма Зарине Догузовой предложили создать патриотическое кольцо России, маршрут по городам воинской и трудовой славы.

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