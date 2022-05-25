Москва, 25 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В России необходимо отказаться от использования зарубежных вакцин, поскольку в стране есть необходимые мощности для производства собственных прививок. Об этом в ходе выступления в Совфеде РФ заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

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«Мы не должны пользоваться зарубежными вакцинами», — сказала Скворцова.

По её словам, вакцины должны быть «свои, проверенные и безопасные».