Москва, , 11:43 — REGNUM Если перестройка российской экономики пройдет успешно, то в РФ уровень инфляции станет более управляемым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев.

Экономика России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Во-первых, существенно снизится зависимость от зарубежных рынков капитала, в том числе в финансировании новых проектов в реальном секторе, — сказал он, рассуждая о том, как изменится российская экономика в случае ее успешной перестройки. — Во-вторых, во многих секторах благодаря господдержке за два года обязательно появятся отечественные аналоги многих видов продукции и услуг, особенно это касается IT-продуктов, замещающих зарубежные аналоги, а также продукции и услуг в сегменте цифровой экономики и рынка высоких технологий в целом».

В-третьих, как пояснил Гусев, изменения курсов валют всё в меньшей степени будут влиять на решения экономических субъектов и итоги деятельности многих российских компаний.

«В четвертых, более управляемым станет уровень инфляции. Банк России своей политикой в последние месяцы уже это продемонстрировал», — добавил экономист.

При этом он указал на риски, которые могут угрожать эффективному осуществлению экономической перестройки.

«К возможным рискам провала этой перестройки можно отнести: низкое качество импортозамещения, недостаточный рост IT-сектора, неравномерность уровня и качества развития регионов, недостаточный уровень льготной поддержки населения и страдающих отраслей, недостаточный объем внешних торговых связей с дружественными странами, волатильность курса рубля и конкретных мер по его поддержанию», — подытожил Гусев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Гусев рассказал, что успех перестройки российской экономики в числе прочего зависит от уровня реальных цен на российские энергоносители и прочее сырье.

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