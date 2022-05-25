Санкт-Петербург, 25 мая, 2022, 11:49 — ИА Регнум. За прошедшие сутки Санкт-Петербургу удалось переместиться с непочётного первого на второе место по заболеваемости COVID-19 за сутки. Северная столица уступила Москве на 44 случая. Об этом 25 мая сообщили в федеральном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

За сутки в Петербурге зафиксировали 326 случаев заражения коронавируса, что на 22 случая больше, чем было сутками ранее. Суточная статистика заболеваемости с начала мая не опускалась в городе ниже отметки в 300 случаев.

Скончались от COVID-19, как основной причины смерти, десять больных. Это на три пациента больше, чем за предыдущие сутки.

При этом победили вирус за истекшие сутки 513 петербуржцев. Показатель возрос за сутки на 289 человек.

С момента обнаружения первого случая заражения коронавирусом в Петербурге выявили 1 527 859 таких случаев. Жертвами вируса стали за всё время 33 773 человека, а выздоровели 1 491 050 пациентов.