Вашингтон, , 11:42 — REGNUM Американская исполнительница Келли Кларксон перепела песню Happier Than Ever Билли Айлиш для своего нового альбома. Об этом 25 мая пишет Billboard.

Билли Айлиш Justin Higuchi

Впервые Кларксон исполнила Happier Than Ever 30 сентября 2021 года в ​​своём ток-шоу The Kelly Clarkson Show. Запись её версии хита войдёт в альбом Kellyoke, премьера которого запланирована на 9 июня 2022 года.

Добавим, что в альбом Kellyoke войдут шесть каверов на известные треки, которые Келли Кларксон уже исполняла в своём шоу. В том числе в трек-лист войдут новые версии Call Out My Name музыканта The Weeknd и Queen Of The Night певицы Уитни Хьюстон.

