Москва, 25 мая 2022, 11:41 — REGNUM В течение девяти лет подряд Россия являлась одним из лидеров Всемирной организации здравоохранения. Об этом в ходе выступления в Совфеде РФ заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Всемирная организация здравоохранения
Всемирная организация здравоохранения
Yann Forget

«С 2010 года по 2019 год Россия была одним из лидеров ВОЗ. За нами стояло поднятие тематик, ранее не входивших в повестку — например, неинфекционные заболевания», — сказала Скворцова.

По её словам, возможности ВОЗ — очень большие: «Кроме политиков во главе ВОЗ, есть большое число специалистов. Будет жаль, если нам придётся из организации выходить, но мы не пропадём — наоборот, через какое-то время к нам будут приходить и участвовать в тех экспертных группах, которые мы вокруг себя будем формировать. Не пропадём».