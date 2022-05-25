Москва, 25 мая, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В течение девяти лет подряд Россия являлась одним из лидеров Всемирной организации здравоохранения. Об этом в ходе выступления в Совфеде РФ заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Yann Forget Всемирная организация здравоохранения

«С 2010 года по 2019 год Россия была одним из лидеров ВОЗ. За нами стояло поднятие тематик, ранее не входивших в повестку — например, неинфекционные заболевания», — сказала Скворцова.

По её словам, возможности ВОЗ — очень большие: «Кроме политиков во главе ВОЗ, есть большое число специалистов. Будет жаль, если нам придётся из организации выходить, но мы не пропадём — наоборот, через какое-то время к нам будут приходить и участвовать в тех экспертных группах, которые мы вокруг себя будем формировать. Не пропадём».