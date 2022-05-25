Москва, 25 мая 2022, 11:39 — REGNUM Депутаты фракции СРЗП в Госдуме обратились к губернатору Сахалинской области письмо с предложением инициировать переименование региона на «Сахалинская область и русские острова». Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая, об этом сообщил лидер СРЗП Сергей Миронов.

Курильские острова
Курильские острова
Иван Шилов, ИА REGNUM

«Фракция направила губернатору Сахалинской области Валерию Реморенко и председателю законодательного собрания письмо с предложением инициировать поправку в Конституцию об изменении названия Сахалинской области», — сказал Миронов.

Во фракции предложили назвать регион «Сахалинская область и русские острова».

«Потому что те четыре острова, на которые регулярно претендует Япония, были есть и будут нашими, русскими островами», — подчеркнул он.

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