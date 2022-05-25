Москва, 25 мая, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Депутаты фракции СРЗП в Госдуме обратились к губернатору Сахалинской области с письмом с предложением инициировать переименование региона в «Сахалинскую область и русские острова». Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая, об этом сообщил лидер СРЗП Сергей Миронов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Курильские острова

«Фракция направила губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко и председателю законодательного собрания письмо с предложением инициировать поправку в Конституцию об изменении названия Сахалинской области», — сказал Миронов.

Во фракции предложили назвать регион «Сахалинская область и русские острова».

«Потому что те четыре острова, на которые регулярно претендует Япония, были есть и будут нашими, русскими островами», — подчеркнул он.

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