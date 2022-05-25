Москва, 25 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Активное строительство детских садов и школ в Ленинградкой области выявило дефицит педагогических кадров, в регионе не хватает воспитателей и преподавателей, сообщила 25 мая на заседании Совета Федерации в ходе «Часа Ленинградской области» председатель верхней палаты Валентина Матвиенко.

Mos.ru Детский сад

Как передает корреспондент ИА REGNUM, Матвиенко указала, что работа, которую ведет администрация Ленобласти, достойна похвалы. За последние 10 лет в области было построено более 100 новых детских садов и 25 общеобразовательных школ. Однако этого недостаточно, активное развитие региона и рост численности населения всё равно приводят к дефициту дошкольных и школьных учреждений, кроме того, наблюдается нехватка кадров.

«Мы внимательно проанализировали социальные сети, на что жалуются жители Ленобласти. По-прежнему есть нехватка детских садов, воспитателей в детских садах и педагогов в школах. Понятно, что это проблема роста, но на это также нужно обратить внимание», — подчеркнула Матвиенко.

Вместе с тем она отметила, что Совет Федерации всецело поддерживает меры реагирования областной администрации на запросы граждан, поэтому в своем постановлении сенат отразит пункты по федеральной поддержке финансирования строительства новых школ.

«Будем добиваться, чтобы необходимые средства были выделены», — добавила Валентина Матвиенко.