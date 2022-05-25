Новым детсадам и школам Ленобласти не хватает специалистов — Матвиенко
Москва, 25 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Активное строительство детских садов и школ в Ленинградкой области выявило дефицит педагогических кадров, в регионе не хватает воспитателей и преподавателей, сообщила 25 мая на заседании Совета Федерации в ходе «Часа Ленинградской области» председатель верхней палаты Валентина Матвиенко.
Как передает корреспондент ИА REGNUM, Матвиенко указала, что работа, которую ведет администрация Ленобласти, достойна похвалы. За последние 10 лет в области было построено более 100 новых детских садов и 25 общеобразовательных школ. Однако этого недостаточно, активное развитие региона и рост численности населения всё равно приводят к дефициту дошкольных и школьных учреждений, кроме того, наблюдается нехватка кадров.
«Мы внимательно проанализировали социальные сети, на что жалуются жители Ленобласти. По-прежнему есть нехватка детских садов, воспитателей в детских садах и педагогов в школах. Понятно, что это проблема роста, но на это также нужно обратить внимание», — подчеркнула Матвиенко.
Вместе с тем она отметила, что Совет Федерации всецело поддерживает меры реагирования областной администрации на запросы граждан, поэтому в своем постановлении сенат отразит пункты по федеральной поддержке финансирования строительства новых школ.
«Будем добиваться, чтобы необходимые средства были выделены», — добавила Валентина Матвиенко.