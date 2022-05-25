Москва, , 11:35 — REGNUM В течение последних суток в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины российскими высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены три пункта управления киевских боевиков. Об этом 25 мая рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Удар ВКС РФ Цитата скриншот с сайта youtube, PewDie Pie

«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: три пункта управления, в том числе командный пункт 14-й механизированной бригады (ВСУ — ред.) и узел связи в районах Врубовки и Бахмута; радиотехнический центр ВСУ в районе населенного пункта Днепровское Николаевской области; логистический центр 72-й мотопехотной бригады в районе Соледара», — сказал он.

Помимо того, Конашенков добавил, что также был поражены: две базы горючего в районах Ковягина и Безлюдовки Харьковской области; два радиолокационных поста ПВО и военная техника на базе хранения в районе населенного пункта Бахмут, а также 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники вооруженных украинских формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми 36 человек личного состава.