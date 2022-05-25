Симферополь, 25 мая, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов уверен, что национализация имущества украинских олигархов, расположенного на территории полуострова, является необходимой мерой. Об этом он заявил журналистам 25 мая.

Kremlin.ru Сергей Аксёнов

«Мы дорабатываем юридическую сторону, дорабатываем с федеральными органами власти, с администрацией президента, буквально вчера разговаривал на эту тему. Считаю, что неприемлемо, когда на территории Республики Крым, российского Крыма и в целом российского государства ведут бизнес открытые враги, которые финансируют националистов, финансируют тех, кто издевается над пленными и мирными жителями. Так не будет. На мой взгляд, это нужно привести в соответствие, справедливость должна восторжествовать», — приводит слова Аксёнова «Крыминформ».

Глава Крыма отметил, что на Украине уже принимаются решения о конфискации имущества, и действовать нужно зеркально.

«Никаких правил, никаких законов у них нет. Я считаю, когда мы с таким противником имеем дело — это националисты, негодяи, предатели, у которых ни слова, ни чести нет — придерживаться каких-то правил было бы глупо, на мой взгляд. Надо действовать зеркально», — цитирует издание главу Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Аксёнов выступил с предложением о разработке законопроекта о национализации украинской собственности, однако инициатива не получила поддержки Совета при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.