София, , 11:35 — REGNUM Представители крупнейшей болгарской оппозиционной партии «Возрождение» инициировали в парламенте рассмотрение вопроса об отставке правительства Болгарии. Об этом 25 мая сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как заявил с трибуны высшего законодательного органа страны глава «Возрождения» Костадин Костадинов, кабинет министров действующего премьер-министра Кирила Петкова «проводит антинародную политику, направленную на лоббирование интересов Запада».

«Правительство лжет, когда говорит, что американский сжиженный газ намного дешевле и качественнее продукции «Газпрома», — отметил, в частности, он. — Кроме того, нас пытаются загнать в очередную кабалу, выдвигая идею вступления Болгарии в зону евро».

По некоторым данным, инициатива «Возрождения» будет рассмотрена на ближайшем заседании болгарского Народного собрания. В то же время эксперты полагают, что это предложение не дойдет до голосования в сессионном зале, поскольку правящая коалиция имеет в парламенте большое лобби.