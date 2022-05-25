Омск, 25 мая, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Жителей Омска предупредили о непогоде — граде и сильном ветре.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Непогода

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, с 26 по 27 мая в Омской области днём местами пройдёт кратковременный дождь. Прогнозируется гроза, в отдельных районах возможен град.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Среднего Урала предупредили о грозе и сильном ветре.

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