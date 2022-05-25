Вологда, , 11:35 — REGNUM Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников отчитался о доходах за 2021 год. Согласно опубликованным сведениям, глава региона заработал почти 12 млн, что на 3,7 млн больше, чем в 2020-м.

Олег Кувшинников Vologda-oblast.ru

В собственности губернатора находятся три земельных участка площадью 4230, 2154 и 1215 квадратных метров, два жилых дома площадью 260 и 122 квадратных метра, дача 192 квадратных метра и квартира в 63 квадратных метра. В списке имущества фигурируют также гараж и легковая машина БМВ 730 IAD.

Как сообщало ИА REGNUM, доход архангельского губернатора за год вырос на 800 тысяч рублей.