Казань, 25 мая, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Татарии за сутки выявили 147 случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 153 человека. В республиканские ковид-центры доставили за минувший день 65 пациентов, сообщает 25 мая общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе зарегистрировано 149 298 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 144 374 пациента, скончались 1995 человек. За сутки выписали 146 пациентов, умерли двое.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии за сутки на коронавирус провели более 7 тыс. тестов.

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