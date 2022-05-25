Тюмень, , 11:34 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 98 выздоровевших и 16 госпитализированных с COVID-19. Об этом 25 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 25 мая коронавирус выявили у 23 тюменца. Это на 11 человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 25 мая коронавирус выявили у 191 620 человек, выздоровели 186 867 пациентов, скончались 4325 (на двух человек больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё 82 жителя Тюменской области победили COVID-19